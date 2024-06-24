Шохин заявил, что рост НДПИ и введение акциза на газ чреваты снижением инвестиций и остановкой проектов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Введение повышенного НДПИ для отдельных отраслей и акциза на газ для производителей аммиака создаст риск приостановки реализации новых инвестиционных проектов, в связи с этим Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает исключить эти предложения из законопроекта о совершенствовании налоговой системы или, как минимум, предусмотреть неприменение повышенных ставок к уже реализуемым проектам.

Позицию бизнеса относительно налоговых новаций в понедельник озвучил президент РСПП Александр Шохин в рамках заседания экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы.

"РСПП не поддерживает узкоотраслевые и непропорциональные фискальные изъятия по отдельным отраслям. Речь прежде всего идет об НДПИ и акцизе на газ. Это приведет, по нашим оценкам, к снижению инвестиционного потенциала этих пяти отраслей, которых это затрагивает, более чем на 3%. И это ограничит с учетом ситуации на долговом рынке - и ставка, и внешнее финансирование ограниченное, - это будет эквивалентно, по нашим оценкам, 1 трлн рублей инвестиций на горизонте 2030 года. Поэтому есть риски остановки реализации новых инвестпроектов - и по переработке газа на внутреннем рынке, и ряда других направлений, включая и экспортные поставки", - заявил глава бизнес-объединения.

По мнению Шохина, законодателям стоит ограничиться общим повышением ставки налога на прибыль, относящегося ко всем отраслям и привязанного к доходности бизнеса компаний.

"Мы хотели бы предложить отказаться от отраслевого принципа. Все-таки базовый принцип заложен, принципиально мы его поддержали, - переход на обложение все-таки маржинальности, доходности, и к нему надо идти", - считает он.

"В крайнем случае, если по каким-то причинам не добьемся здесь согласия, то необходимо будет предусмотреть как минимум стабильность фискальной нагрузки для начатых инвестиционных проектов", - добавил Шохин.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании налоговой системы. Поправки включают в себя повышение с 1 января 2025 г. налога на прибыль с 20% до 25%, рост ряда рентных налогов и введение дифференцированного НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного гражданином дохода. Налоговые поправки оцениваются в 2,6 трлн руб. дополнительных доходов федерального бюджета в 2025 г.

В соответствии с поправками, увеличение уровня изъятия природной ренты при добыче железной руды с 4,8% до 6,7% приведет к дополнительным поступлениям в бюджетную систему порядка 23,1 млрд руб. ежегодно. В целом за 2025-2027 гг. ожидается, что данная мера принесет бюджету 70 млрд руб. Заложенный в проект рост рентного коэффициента Крента при добыче калийных солей до 8,8, а при добыче апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд - до 15,5 должен принести дополнительные поступления в размере 10,3 млрд руб. и 14,3 млрд руб. в год допдоходов в бюджетную систему, за три года - 31 млрд руб. и 44 млрд руб. соответственно.

Увеличение НДПИ при добыче алмазов и золота оценивается в 2,1 млрд руб. и 25,5 млрд руб. в год, за трехлетний период - 6,5 млрд руб. и 77 млрд руб. соответственно. Рост ставок НДПИ при добыче апатит-штафелитовых, апатит-магнетитовых и маложелезистых апатитовых руд позволит дополнительно получить в бюджеты 600 млн руб. в год, или 2 млрд руб. за 2025-2027 гг.

Поступления акцизов на природный газ, приобретенный для производства аммиака, оцениваются в размере порядка 43,4 млрд руб. в год, за 2025-2027 гг. поступления прогнозируются в сумме 130 млрд руб.

Предполагается, что поправки ко второму чтению поступят в комитет Госдумы по бюджету до 28 июня.