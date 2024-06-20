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Число заявок на пособие по безработице в США снизилось, но превысило прогноз

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 5 тысяч, до 238 тыс. с пересмотренных 243 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США.

Ранее сообщалось, что на предыдущей неделе показатель составлял 242 тыс., и аналитики в среднем прогнозировали снижение до 235 тыс. с уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg. Предыдущий показатель был максимальным с августа прошлого года.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, повысилось до 232,75 тыс. по сравнению с 227,25 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 8 июня, увеличилось на 15 тыс. и составило максимальные с января 1,828 млн.

США
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