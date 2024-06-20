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Доходность госбондов США растет на данных по рынку труда

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Доходность государственных облигаций США умеренно повышается в четверг, рынок реагирует на данные о числе заявок на пособия по безработице.

Доходность 10-летних US Treasuries повысилась в ходе торгов на 3,6 базисного пункта (б.п.), составив 4,259%. Показатель для 2-летних бумаг вырос на 1,2 б.п., до 4,727%, 30-летних облигаций - на 4,1 б.п., до 4,397%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 5 тыс. и составило 238 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число новых заявок составило 243 тыс., что оказалось максимумом с прошлого августа.

Кроме того, число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 8 июня, увеличилось на 15 тыс. и составило максимальные с января 1,828 млн.

"Данные за последние недели сигнализируют о слабости рынка труда, - написали аналитики Jefferies Томас Саймонс и Нейтан Билски. - Пока слишком рано говорить о том, является ли это очередным шагом на пути к более сбалансированному рынку или началом движения вниз. Мы склонны думать, что это второе".

Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за показателями рынка труда при принятии решений о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики. Участники рынка сейчас оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре в 64%, по данным CME FedWatch.

US Treasuries США ФРС
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