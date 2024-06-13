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Число заявок на пособие по безработице в США выросло до максимума с августа

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 13 тыс. и составило максимальные с августа 2023 года 242 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

На позапрошлой неделе показатель составлял 229 тыс., как и сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали спад до 225 тыс. с уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, повысилось до максимальных с сентября прошлого года 227 тыс. по сравнению с 222,25 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 1 июня, увеличилось на 30 тыс. и составило максимальные с января 1,82 млн.

США
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