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Ценовые ожидания предприятий РФ в июне возобновили рост после паузы в мае

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания предприятий РФ в июне возобновили рост после паузы в мае, вернувшись к значениям III квартала 2023 года, говорится в комментарии Банка России.

Уровень ценовых ожиданий остается повышенным и существенно превосходит значения 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели, отмечает ЦБ.

Регулятор фиксирует рост ценовых ожиданий во всех основных отраслях экономики, за исключением производства промежуточных товаров.

Рост текущих отпускных цен на продукцию и услуги в июне замедлился в целом по экономике, главным образом за счет предприятий добычи полезных ископаемых, подчеркивает Банк России. Издержки предприятий в целом по экономике в июне росли третий месяц подряд. "Среди основных причин роста издержек - увеличение расходов на оплату труда, повышение закупочных цен на сырье, материалы и комплектующие, рост транспортных расходов", - отмечает ЦБ.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения РФ в июне, согласно опросу "инФОМ", выросли до 11,9% с 11,7% в мае.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, который Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 26 июля.

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