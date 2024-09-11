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Банк России отметил небольшой рост ценовых ожиданий предприятий в сентябре

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания предприятий в сентябре 2025 года немного выросли после незначительного снижения в августе, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России.

Текущая оценка российскими компаниями цен на продукцию в сентябре снизилась после роста в августе, практически вернувшись на уровень июля.

Ожидания по спросу на продукцию в сентябре также вернулись к июльскому уровню, улучшившись после ухудшения в августе.

Текущая оценка спроса на продукцию в сентябре продолжила снижение, выйдя в отрицательное значение.

Инфляционные ожидания бизнеса и населения - один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 13 сентября.

Оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения будут опубликованы уже после заседания, 18 сентября.

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