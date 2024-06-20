Пенсии работающих пенсионеров с 2025 года будут индексировать дважды в год

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться по тем же правилам, что и для неработающих; предусмотрена индексация дважды в год, начиная с 2025 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Как и предусмотрено действующим законодательством, с будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции, и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года", - сказал Котяков, слова которого привели в пресс-службе Минтруда РФ в четверг.

Он подчеркнул, что индексация пенсий затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Министр пояснил, что в 2024 году завершается переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января по уровню фактической инфляции.

20 июня депутаты партии "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года.

"Сегодняшнее решение позволяет возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров. Таким образом в 2025 году работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году - с учетом индексации 2025 и 2026 годов, в 2027 году - с учетом индексации 2025, 2026 и 2027 годов", - сообщил Котяков.

Он пояснил, что для расчета размера прибавки в будущем году "за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды 2016-2024 года".

Включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить уже после завершения трудовой деятельности, отметил министр.

"Индексация в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров", - подчеркнули в Минтруда РФ.

В пресс-службе ведомства также отметили, что размер прибавки при равном стаже будет одинаковым для работающих и неработающих граждан.