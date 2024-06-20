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В Думу внесен проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года внесен в четверг в Госдуму депутатами от "Единой России", сообщил руководитель фракции Владимир Васильев.

"Проект закона внесен всеми депутатами фракции "Единая Россия". Он позволит улучшить благосостояние почти 8 млн человек", - цитирует в четверг слова Васильева пресс-служба фракции парламентского большинства.

Он напомнил, что соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал две недели назад на Петербургском международном экономическом форуме.

Как ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект будет рассмотрен палатой на следующей неделе.

Госдума
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