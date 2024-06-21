Национальный клиринговый центр сконвертирует клиентские доллары и евро в рубли

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Национальный клиринговый центр (НКЦ) проведет конвертацию клиентских долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, в рубли, говорится в сообщении Московской биржи.

"НКЦ принял решение об исполнении перед участниками торгов и их клиентами обязательств по возврату долларов США и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, путем конвертации указанной валюты в российские рубли. Конвертация долларов США и евро в рубли и исполнение обязательств будет осуществлена до 28 июня 2024 года по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года", - сказано в сообщении.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло Московскую биржу и входящие в ее группу НКЦ и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом. OFAC также выдал лицензию на сворачивание операций с МосБиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа.

Банк России с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени.