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Novo Nordisk стала крупнейшей в Европе компанией по капитализации, обогнав LVMH

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk стала крупнейший в Европе по капитализации, обогнав французского производителя потребительских товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

Котировки акций Novo Nordisk выросли на 0,7% по итогам торгов в понедельник на новостях о начале продаж препарата для похудения Wegovy в Великобритании, сообщает MarketWatch.

ЭкономикаLVMH в I полугодии увеличила чистую прибыль на 30%, выручку - на 15%Читать подробнее

С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась на 41% - примерно до $420 млрд. Это сопоставимо с капитализацией американской фармкомпании Eli Lilly and Co. ($417 млрд), которая является крупнейшим конкурентом датской фирмы, и нефтяной Exxon Mobil ($422 млрд).

Между тем бумаги LVMH подешевели в понедельник на 0,4%, а подъем их цены в этом году составляет 11,7%. Капитализация компании оценивается в $418 млрд.

В начале торгов во вторник акции Novo Nordisk растут на 0,8%, LVMH - снижаются на 1,9%.

Novo Nordisk LVMH Eli Lilly Exxon Mobil Moet Hennessy
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