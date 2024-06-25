Банк ДОМ.РФ перестал выдавать IT-ипотеку

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Банк ДОМ.РФ приостановил выдачу IT-ипотеки из-за окончания лимита, сообщила пресс-служба банка.

"Банк ДОМ.РФ приостанавливает выдачу кредитов по ипотеке для IT-специалистов в связи с окончанием выделенного лимита. Прием заявок по программе продолжается, но сделки по ним могут быть проведены после получения нового лимита", - говорится в сообщении.

Уточняется, что банк выдаст кредиты в полном объеме только по договорам, подписанным до 25 июня включительно.

Ранее ВТБ и Сбер заявили о прекращении выдачи IT-ипотеки в связи с исчерпанием лимитов. Затем Сбербанк выразил надежду на новое увеличение лимита.

"Лимит, который был выдан в апреле, это порядка 200 млрд рублей, он практически весь исчерпан. Скажу честно, мы ежедневно мониторим ситуацию. (...) Помимо этого, мы, безусловно, ведем диалог с коллегами из института развития ДОМ.РФ и из правительства и очень надеемся, что Минцифры и правительство в ближайшее время найдут возможность увеличения этого лимита", - сказал директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи в ходе своего выступления на Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в начале апреля кабмин увеличил лимит по IT-ипотеке с 500 до 700 млрд рублей. Отмечалось, что за счет этого улучшить жилищные условия в рамках программы смогут более 15 тыс. семей. Выделенные средства ДОМ.РФ распределил между 33 кредитными организациями пропорционально объему требований на основе поданных заявок. Среди кредиторов были Сбербанк, ВТБ, Банк ДОМ.РФ, Альфа-Банк, Росбанк и другие.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры проработать вопрос продления льготной ипотеки для IT-специалистов. Ведомства должны представить соответствующие предложения до 20 июня.

В рамках программы IT-специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку по ставке 5%. Оформить кредит может сотрудник компании, работающей в сфере информационных технологий и имеющей аккредитацию Минцифры. К работникам до 35 лет не установлено требование по минимальному уровню дохода, для остальных оно варьируется от 70 до 150 тыс. рублей в зависимости от субъекта РФ. Программа действует до конца 2024. С момента ее запуска выдано свыше 66 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 591 млрд рублей.