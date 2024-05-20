Сбер увеличил лимит по IT-ипотеке в городах-миллионниках до 30 млн рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк увеличил лимит выдачи ипотеки по госпрограмме для IT-специалистов в городах-миллионниках до 30 млн рублей, рассказали в пресс-службе банка.

"С 21 мая клиенты Сбера смогут взять льготную IT-ипотеку на "Домклик" с повышенным лимитом. В регионах-миллионниках новый лимит составит 30 млн рублей, в остальных населённых пунктах - 15 млн. При этом базовые лимиты по IT-ипотеке, утвержденные правительством, - 18 и 9 млн рублей соответственно", - говорится в сообщении.

Сумма в пределах базового лимита будет оформлена по льготной ставке 5%, а сумма свыше - по рыночной. В результате средневзвешенная ставка по программе выйдет в диапазоне от 6%.

В начале апреля правительство увеличило лимит по IT-ипотеке с 500 до 700 млрд рублей. За счет дополнительных средств улучшить жилищные условия в рамках программы смогут более 15 тысяч семей. Выделенные правительством 200 млрд рублей "ДОМ.РФ" распределил между 33 кредитными организациями пропорционально объему требований на основе поданных заявок. Среди таких кредиторов Сбербанк, Банк ВТБ, Банк "ДОМ.РФ", Альфа-Банк, Росбанк и другие.

В рамках программы IT-специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку по ставке 5%. Оформить кредит может сотрудник компании, работающей в сфере информационных технологий и имеющей аккредитацию Минцифры. К работникам до 35 лет не установлено требование к минимальному уровню дохода, для остальных оно варьируется от 70 до 150 тысяч рублей в зависимости от региона. Программа действует до конца 2024 года.