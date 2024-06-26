РФ в январе-апреле увеличила экспорт колбасы на 21% почти до 15 тыс. т

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - РФ за 4 месяца этого года экспортировала почти 15 тыс. тонн колбасных изделий, что на 21% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на экспертные оценки.

Драйвером роста стали поставки в Казахстан – традиционно ведущий рынок сбыта отечественной мясной продукции глубокой переработки. За четыре месяца туда поставлено более 11 тыс. тонн (на 21% больше). В топ-3 импортеров также входят Азербайджан и Абхазия.

Среди покупателей дальнего зарубежья лидируют Демократическая Республика Конго и Ангола. В начале этого года выросли поставки в Китай, Монголию, Вьетнам, ОАЭ. Возобновился экспорт в Перу, прерванный в 2020 году, а также впервые осуществлены отгрузки в Эквадор.

Россия экспортировала готовые мясные изделия еще задолго до того, как стала продавать само мясо за рубеж, отмечает руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин, мнение которого приводит "Агроэкспорт".

"Это связано с сохранением традиционных связей между странами, ранее входившими в Советский Союз. На всем пространстве бывшего СССР сохранялась культура потребления колбасных изделий, и советские рецепты продолжали оставаться основными и в 1990-е, и в 2000-е годы. С целым рядом ближних государств хорошо налажена логистика, сформирован привлекательный таможенный режим. Кроме того, в настоящее время российская продукция конкурентоспособна по цене", - заявил он.

Компания "Аби", один из крупных производителей мясной продукции в РФ, по итогам 2023 года увеличила экспорт на 36%. Динамика поставок показывает, что 2024 год будет также рекордным. Компания экспортирует в 13 стран колбасные изделия, замороженные полуфабрикаты и полностью готовую продукцию.

Однако в целом продажи готовых изделий из мяса на мировой рынок существенно меньше, чем свежего мяса, говорится в сообщении. "Большинство стран следует принципу тарифной эскалации, когда ввозные пошлины на готовые изделия всегда выше пошлин на сырье. Тем не менее, задачу по увеличению российских поставок колбасных изделий за рубеж необходимо ставить", - считает Юшин.

Среди перспективных рынков дальнего зарубежья он выделил государства Азии, Ближнего Востока, Африки.

"В России среди переработчиков мяса есть крупные, современные и нацеленные на экспорт компании. Многие из них уже поставляют мясо за рубеж, хорошо знают внешние рынки и одновременно развивают линейку готовых изделий. Однако экспорт товаров глубокой переработки требует огромных маркетинговых усилий и инвестиций в создание брендов для локальных рынков, продвижение, организацию дегустационных мероприятий, а также, возможно, определенные изменения в рецептурах, которые бы учитывали особенности того или иного рынка", - заявил глава НМА.