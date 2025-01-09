РСХБ отметил рост экспорта колбасных изделий из России за год на 16%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Экспорт колбасных изделий из России в 2024 году оценивается в 95 тысяч тонн, что на 16% больше, чем в 2023 году, сообщает Россельхозбанк со ссылкой на управляющего директора центра отраслевой экспертизы Олега Литяйкина.

"Российский рынок колбасных мясных изделий стабильно растет и демонстрирует высокий потенциал для дальнейшего развития. По итогам 2024 года объем экспорта колбас и готовой мясной продукции может составить 95 тысяч тонн, это на 16% выше предыдущего. В настоящее время продукция экспортируется в порядка 75 стран", - сказал он.

По данным банка, с января по октябрь 2024 года в стране было произведено около 2,1 млн тонн колбасных изделий и аналогичной пищевой продукции из мяса и птицы, это на 2,1% больше, чем за тот же период предыдущего года. Почти половина колбасы выпущена в Центральном федеральном округе - порядка 1 млн тонн продукции. В тройку лидеров также входит Поволжье (22%) и Северо-Западный федеральный округ (9,1%). Среди регионов-лидеров первые места по объемам производства заняли Владимирская область, Москва и Московская область, Мордовия.

В частности, производство вареных колбасных изделий за 10 месяцев выросло на 2,1%, до 1,4 млн тонн, копченой колбасы - на 1,4%, до 592 тысяч тонн.

Как отметил Литяйкин, отечественные производители не только наращивают объемы выпуска колбасной продукции и продуктовую линейку, но и совершенствуют стратегию ее продвижения на внутреннем и внешнем рынках.