Лабораторная служба "Хеликс" в 2024 г. планирует открыть 100 диагностических центров в РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Лабораторная служба "Хеликс" (ООО "НПФ Хеликс", Петербург) в 2024 году планирует открыть не менее 100 диагностических центров в России. Об этом сообщила "Интерфаксу" замгендиректора "Хеликс" Дарья Горякина.

"На российском рынке компания развивается планомерно, до конца года будет открыто не менее 100 новых точек в разных городах – Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, Тольятти и других. В СНГ "Хеликс" уже работает на рынках Белоруссии и Казахстана. Компания приобрела частную лабораторную сеть в Белоруссии в 2023 году, после чего диагностические центры и лабораторный комплекс были полностью интегрированы в группу компаний "Хеликс". До конца года размер сети планируется увеличить до 62 центров. В Казахстане компания развивается в формате мастер-франшизы, здесь работает 10 диагностических центров", - сказала она.

В ближайших планах лабораторной службы – экспансия в страны СНГ, в частности, в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Азербайджан и Армению.

"Мы нацелены на открытие не менее 30 точек в год как по франшизе, так и по субфраншизе в каждой стране, а также локализацию лабораторных комплексов. Точное количество открытий будет зависеть от конкретного рынка и условий сотрудничества с партнерами", - добавила Горякина.

В настоящее время в сети "Хеликс" 800 диагностических центров в 250 городах России, Белоруссии и Казахстана. Объем вложений в расширение лабораторной сети не раскрывается. За I полугодие 2024 года было открыто 57 новых точек.

Лабораторная служба "Хеликс" основана в 1998 году, выполняет более 3,6 тыс. наименований исследований для частных и государственных медицинских учреждений. Лабораторные комплексы располагаются в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Минске и Алма-Ате.

По данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО "НПФ Хеликс" являются ООО "Хеликс Норд-Вест" (35,38%), Сайна Оторбаева (25,2%), Юрий Андрейчук (20,42%), Павел Яблоков (10%) и Владимир Куликов (9%). В свою очередь, ООО "Хеликс Норд-Вест" принадлежит Андрейчуку и Горякиной (50:50).