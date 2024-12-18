Изменился состав учредителей сети лабораторий "Хеликс"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Смарт Медикал Солюшнс", принадлежащее на паритетной основе Юрию Андрейчуку и Дарьи Горякиной, стало владельцем 25,2% доли ООО "НПФ Хеликс" (основное юрлицо лабораторной службы "Хеликс", Петербург).

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 16 декабря.

Ранее эта доля в компании принадлежала Сайне Оторбаевой.

По данным ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "НПФ Хеликс" являются также ООО "Хеликс Норд-Вест" (35,38%), Юрий Андрейчук (20,42%), Павел Яблоков (10%) и Владимир Куликов (9%). ООО "Хеликс Норд-Вест" принадлежит Андрейчуку и Горякиной (50:50).

В пресс-службе "НПФ Хеликс" подтвердили "Интерфаксу", что Сайна Оторбаева продала свою долю 25,2% компании в полном объеме ООО "Смарт Медикал Солюшнс". Условия сделки не раскрываются.

"Состав учредителей "НПФ Хеликс" изменился в рамках стратегии консолидации бизнеса в руках ключевых акционеров, принимающих непосредственное участие в операционной деятельности, а также в рамках структурирования бизнеса в формат холдинга, куда будут входить все компании группы", - объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Лабораторная служба "Хеликс" основана в 1998 году, выполняет более 3,6 тысячи наименований исследований для частных и государственных медицинских учреждений. Лабораторные комплексы располагаются в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Минске и Алма-Ате. В настоящее время в сети "Хеликс" 800 диагностических центров в 250 городах России, Белоруссии и Казахстана.