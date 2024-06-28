Акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды за 2023 год и I квартал 2024 г.

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, на годовом собрании в четверг утвердили рекомендации совета директоров по выплате финальных дивидендов за 2023 год и за первый квартал 2024 года. В обоих случаях дивиденды составляют 10 рублей на акцию, сообщает компания.

Общая сумма выплат за оба периода - 1,76 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров прошло в заочной форме.

Право на получение финальных и квартальных дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 8 июля 2024 года.

По итогам трех кварталов 2023 года "Инарктика" выплатила рекордные дивиденды в размере 3,95 млрд рублей (по итогам 9 месяцев 2023 года - 19 рублей на акцию, первого полугодия - 16 рублей, первого квартала - 10 рублей на акцию).

С учетом финальных дивиденды за весь 2023 год составят 4,83 млрд рублей, или 55 рублей на акцию.

Акционеры также утвердили совет директоров в прежнем составе: Владимир Александров, Сайёра Аюпова, Анна Василенко, Дмитрий Васильков, Роман Кащеев, Андрей Марченко, Владислав Погуляев (все - независимые директора), Екатерина Чернова.

"Совет директоров компании состоит преимущественно из независимых директоров, что обеспечивает максимальную прозрачность его работы в соответствие с лучшими международными практиками", - отмечается в сообщении.

Компания утвердила дивидендную политику в 2019 году. Целевой уровень выплат в ней не определен. Среди ограничений - соотношение чистого долга к EBITDA не выше 3,5х.

Впервые "Инарктика" выплатила дивиденды в 2020 году - 5 рублей на акцию (в сумме - 439,4 млн рублей) по итогам первого полугодия. Финальные дивиденды за 2020 год также составили 5 рублей на акцию. Дивиденды по итогам первого квартала 2021 года составили 4 рубля на акцию (351,5 млн рублей) и столько же - по итогам первого полугодия и девяти месяцев. Дивиденды по итогам 2021 года не объявлялись.

По итогам первого полугодия 2022 года были утверждены дивиденды в размере 15 рублей на акцию. За 9 месяцев дивиденды также составили 15 рублей на акцию. По итогам 2022 года выплат тоже не было.

Уставный капитал компании разделен на 87 876 649 акций номиналом 100 рублей каждая. Основными владельцами компании являются ООО "УК "Свиньин и партнеры" (24,9%) и Максим Воробьев (22%). Гендиректору компании Илье Соснову напрямую принадлежит 2,1%, его "ИГС Инвест" - 17,2%.

Выручка компании в 2023 году выросла на 21%, до 28,5 млрд рублей, валовая прибыль - на 38%, до 21,2 млрд рублей, чистая прибыль - на 27%, до 15,5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 12,9 млрд рублей, сохранившись на уровне предыдущего года. Рентабельность по этому показателю составила 45% против 55% годом ранее.

В 2023 году "Инарктика" реализовала 28,2 тыс. тонн рыбы, что на 10% больше, чем в 2022 году.