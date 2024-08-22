Совет директоров "Инарктики" рекомендовал дивиденды за I полугодие в 10 рублей на акцию

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Дивиденды ПАО "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося (семги) и форели в России, за первое полугодие 2024 года могут составить 10 рублей на акцию.

Как сообщает компания, такую рекомендацию дал совет директоров компании.

Собрание акционеров по утверждению этого решения намечено на 25 сентября 2024 года. Оно пройдет в заочной форме. Датой, на которую определяются акционеры, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 6 октября 2024 года.

Как сообщает компания, совокупные выплаты акционерам по итогам шести месяцев могут составить 1,76 млрд рублей, или 20 рублей на акцию, с учетом дивидендов, выплаченных по итогам первого квартала. Их размер составил 10 рублей на акцию (сумма 0,88 млрд рублей).

Компания утвердила дивидендную политику в 2019 году. Целевой уровень выплат в ней не определен. Среди ограничений - соотношение чистого долга к EBITDA не выше 3,5х.

Впервые "Инарктика" выплатила дивиденды в 2020 году - 5 рублей на акцию (в сумме - 439,4 млн рублей) по итогам первого полугодия. Финальные дивиденды за 2020 год также составили 5 рублей на акцию. Дивиденды по итогам первого квартала 2021 года составили 4 рубля на акцию (351,5 млн рублей) и столько же - по итогам первого полугодия и девяти месяцев. Дивиденды по итогам 2021 года не объявлялись.

По итогам первого полугодия 2022 года были утверждены дивиденды в размере 15 рублей на акцию. За 9 месяцев дивиденды также составили 15 рублей на акцию. По итогам 2022 года выплат не было.

По итогам 2023 года было выплачено по 10 рублей за акцию. С учетом поквартальных выплат (10 рублей за первый квартал, 16 рублей по итогам первого полугодия и 19 рублей по итогам 9 месяцев) дивиденды составили 55 рублей на акцию (4,83 млрд рублей).

Дивиденды за первый квартал 2024 года составили 10 рублей на акцию.

Уставный капитал компании разделен на 87 876 649 акций номиналом 100 рублей каждая.

Основными владельцами компании являются ООО "УК "Свиньин и партнеры" (24,9%) и Максим Воробьев (22%). Гендиректору компании Илье Соснову напрямую принадлежит 2,1%, его "ИГС Инвест" - 17,2%.

Выручка компании в 2023 году выросла на 21%, до 28,5 млрд рублей, валовая прибыль - на 38%, до 21,2 млрд рублей, чистая прибыль - на 27%, до 15,5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 12,9 млрд рублей, сохранившись на уровне предыдущего года. Рентабельность по этому показателю составила 45% против 55% годом ранее.

В 2023 году "Инарктика" реализовала 28,2 тысячи тонн рыбы, что на 10% больше, чем в 2022 году.