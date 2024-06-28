ЦБ вместе с НСПК и рядом банков запустил пилот по универсальному платежному QR-коду

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ЦБ вместе с рядом банков начал пилот по внедрению универсального платежного QR-кода на базе инфраструктуры Национальной системы платежных карт (НСПК). При этом Сбер, Альфа банк и Т-банк 27 июня провели встречу, на которой обсудили развитие другого единого QR-кода, который мог бы выступить альтернативой решению на базе НСПК.

Поиск единого решения

"Мы считаем, что в части универсального QR важно обеспечить равноудаленную и доступную инфраструктуру, которая будет работать по единым и понятным правилам, с прозрачной тарификацией и при этом обеспечивать справедливые условия для развития всех видов коммерческих платежных сервисов банков и иных платежных игроков. При этом важно учитывать интересы и граждан, и бизнеса, и других участников платежного рынка. Многие банки не раз высказывали мнение, что такой равноудаленной инфраструктурой для универсального QR может стать НСПК. Это не коммерческий банк и не объединение отдельных коммерческих банков, а платежная система, которая обладает всем необходимым функционалом и обеспечивает сервисы в интересах всех участников рынка. В настоящее время мы совместно с НСПК работаем в этом направлении и начали проведение пилота с рядом банков", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

Проведение встречи нескольких крупнейших банков для работы над альтернативой решению на базе НСПК "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе Сбера.

"Банковское сообщество находится в диалоге с Банком России, с НСПК, идет дискуссия о том, как реализовать единое решение. Главная цель – чтобы оно было удобно людям. Уже есть наработанные технологии у различных крупных игроков – это большой плюс. Определение вектора развития альтернативного платежного метода на базе QR можно доверить банкам, чтобы сделать систему более мобильной, гибкой, подвижной", - сказал старший вице-президент Сбера, руководитель блока "Транзакционный банкинг B2C" Дмитрий Малых, слова которого цитирует пресс-служба.

Т-банк также считает, что управление и развитие платежных сервисов, таких как единый QR, должно быть на стороне банков.

"В настоящее время объединение банков уже является устойчивым трендом, основная цель которого – удобство клиентов. По сути, этот консорциум, банковское объединение, как его ни назови, уже существует для развития платежного рынка страны. И единый QR-код – это один из вариантов взаимовыгодного сотрудничества всего сектора", - сказал вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем Т-банка Сергей Хромов, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, создание консорциума пройдет в несколько этапов: сначала от банков соберут заявки на присоединение к объединению, затем будут сформированы условия и правила управления консорциумом, после чего будет подписано соглашение о его создании.

Использование технологии мульти-QR

Единый QR-код, запуск которого обсуждается банками, может использовать существующую технологию мульти-QR, к которой уже подключены 15 крупных кредитных организаций, пояснил источник "Интерфакса". Таким образом, банки сами смогут управлять процессами, в том числе тарифной политикой, но при этом находясь в согласовании с ЦБ. Использование этой технологии также подтвердили в Т-банке и Альфа банке.

"С точки зрения технологий целесообразным видится переиспользование уже доказавшей свою состоятельность технологию Multy QR. Это позволило бы обеспечить более быстрое и эффективное внедрение единого решения, избежать повторных интеграций банков и замены оборудования, что потребовало бы дополнительных расходов. В настоящее время эту технологию уже поддерживают 15 российских банков с совокупной эмиссией более 88% рынка", - сказал Хромов.

"Мобильная бесконтактная оплата остается трендом развития платежной отрасли, поэтому становление новых форм эквайринга и таких сервисов, как универсальный QR-код, – значимая тенденция для всего рынка. Мы, как банковское сообщество, видим этот запрос и предлагаем решение, основанное на готовой технологии и покрывающее 88% эмитентов", - сказал руководитель департамента развития транзакционных продуктов Альфа-банка Николай Волосевич.

Предыстория унифицированного QR-кода

Впервые идея создания унифицированного QR-кода была озвучена зампредом ВТБ Георгием Горшковым на "Финополисе" в ноябре 2023 года. Ряд крупнейших банков и ЦБ тогда поддержали эту инициативу, так как, по их мнению, единый код помог бы упростить клиентский путь и сделать рынок более конкурентным. Создание такого QR-кода на базе НСПК не поддержал Сбербанк, который развивает собственный сервис SberPay QR.

"У нас очень инновационный сектор, и различными такими регулятивными инициативами - давайте все загоним на СБП - убивается стимул к инновациям. На мой взгляд, самое негативное решение, которое регулятор может принять, опять создать какую-то одну контору", - заявлял глава банка Герман Греф в конце февраля.

Сервис SberPay позволяет провести платеж в СберБанк Онлайн или перейти в приложение любого из банков-партнеров и сделать платеж там. При этом программы лояльности и Сбера, и ряда банков партнеров продолжают действовать - клиент получает бонусы, как при обычной оплате картой. Сейчас среди партнеров сервиса (через их мобильные приложения тоже можно платить по SberPay QR): Альфа-банк, Тинькофф банк, Совкомбанк, Росбанк, МТС-банк, "Уралсиб", Фора-банк, СДМ-банк, говорится на сайте Сбера. О запуске собственного платежного QR-кода в мае также заявил Т-банк.

Популярным платежным QR также является код Системы быстрых платежей. При оплате таким способом клиенты не получают банковские кэшбеки, у СБП есть своя система лояльности.