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"Интеррос Капитал" передал треть в "Атомайзе" структуре "ТКС Холдинга"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "Интеррос Капитал" Владимира Потанина сократил свою долю в капитале "Атомайза" с 35% до 2%, передав 33% долей структуре "ТКС Холдинга" - ООО "Т-Проекты" (ранее Тинькофф проекты), следует из данных ЕГРЮЛ.

Владельцем остальных 65% долей по-прежнему является кипрская Tokentrust Holding Limited.

США 26 марта ввели санкции против российских финтех компаний и их владельцев, в санкционные списки были внесены в том числе "Атомайз" и Tokentrust Holding Limited.

МКПАО "ТКС Холдинг", головная компания Т-Банка (ранее Тинькофф банк), было создано в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию. Основным акционером холдинга является "Интеррос" Потанина.

"Атомайз" - управляет платформой для выпуска и обращения цифровых финансовых активов (ЦФА). Он был первым зарегистрирован Банком России в качестве оператора информационной системы по выпуску ЦФА в феврале 2022 года. Т-Банк был внесен регулятором в тот же реестр в марте 2024 года.

"Атомайз" в 2023 году нарастил убыток по РСБУ в 1,6 раза - до 428,9 млн рублей с 261,9 млн рублей годом ранее. Выручка в 2023 году выросла до 103 млн рублей по сравнению с 16 млн рублей годом ранее.

ЦФА - цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, а также права участия в капитале непубличных акционерных обществ. Выпуск, учет и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределенного реестра

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