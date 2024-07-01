В Великобритании в июне рост цен на жилье ускорился до 1,5%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Великобритании в июне цены на жилую недвижимость выросли на 1,5% в годовом выражении, сообщило британское ипотечное общество Nationwide Building Society.

Показатель растет пятый месяц подряд, в мае рост составлял 1,3%.

К маю жилье подорожало на 0,2% после подъема цен на 0,4% месяцем ранее. Цены теперь составляют в среднем 266 604 фунтов ($337,7 тысячи) за объект.

"В последние годы зарплаты росли значительно сильнее, чем цены на дома, но этого не хватает для компенсирования увеличения ставок по ипотеке, которые по-прежнему находятся существенно выше рекордных минимумов, наблюдавшихся во время пандемии", - отметил старший экономист Nationwide Роберт Гарднер.