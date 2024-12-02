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Жилье в Великобритании подорожало в ноябре максимально за два года

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Великобритании в ноябре жилая недвижимость подорожала на максимальные с ноября 2022 года 3,7% в годовом выражении, сообщило британское ипотечное общество Nationwide Building Society.

Показатель растет десятый месяц подряд, в октябре рост составлял 2,4%.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение темпов роста на октябрьском уровне.

К октябрю цены на жилье увеличились на максимальные с марта 2022 года 1,2% после подъема на 0,1% в октябре и составляют теперь в среднем 268 144 фунтов стерлингов ($340,2 тысячи) за объект. Это лишь на 1% ниже исторического максимума, зафиксированного в 2022 году.

"Ускорение роста цен на жилье удивляет, поскольку его доступность остается низкой по историческим меркам, - отметил старший экономист Nationwide Роберт Гарднер. - Цены на жилье остаются высокими в сравнении со средним заработком, а процентные ставки намного превышают уровни, преобладавшие до пандемии COVID".

Великобритания Nationwide Building Society Роберт Гарднер
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