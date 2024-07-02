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Акционеры Salesforce не утвердили компенсационный пакет CEO и других топ-менеджеров

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Акционеры американской Salesforce Inc., поставщика облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами, не одобрили компенсационный пакет для главного исполнительного директора Марка Бениоффа и других представителей высшего руководства за завершившийся в январе 2024 финансовый год.

Об этом сообщает сайт Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Компания сохранила базовый оклад Бениоффа на уровне $1,55 млн, однако общий размер вознаграждения вырос до $39,64 млн с $29,87 млн годом ранее. Сумма включает акции и опционы более чем на $30 млн.

Совокупная компенсация главного финансового директора Эми Уивер была снижена до $12,28 млн с $15,71 млн, главного операционного директора Брайана Миллхэма - до $16,42 млн с $16,58 млн.

Влиятельные консалтинговые компании Glass Lewis & Co. и Institutional Shareholder Services (ISS) сомневались в необходимости выплаты Бениоффу столь крупного вознаграждения в виде долевых инструментов и рекомендовали голосовать против общего компенсационного пакета.

Результаты голосования носят необязывающий характер, но комитет по компенсациям при совете директоров Salesforce "ценит мнения акционеров и примет во внимание итоги этого голосования при принятии решений в отношении компенсации руководства в будущем", отмечалось в материалах компании к собранию акционеров.

Salesforce SEC США Эми Уивер Брайан Миллхэм Марк Бениофф
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