Salesforce не смогла договориться о покупке Informatica

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Salesforce Inc. не смогла договориться о покупке поставщика решений для работы с данными Informatica Inc., капитализация которого составляет более $10 млрд, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, переговоры зашли в тупик, поскольку стороны не смогли согласовать цену сделки.

Стоимость акций Informatica по итогам торгов в пятницу составила $35,19, что соответствует капитализации $10,5 млрд. Цена бумаг снизилась на 2,7%, до $34,23 на дополнительных торгах.

WSJ 12 апреля сообщила, что Salesforce ведет переговоры о покупке Informatica. По данным источников газеты, Salesforce готова предложить порядка $35 за акцию Informatica.

Сделка стала бы крупнейшей для Salesforce с момента приобретения Slack Technologies за $28 млрд в 2021 году.

Informatica - ведущий мировой поставщик программного обеспечения для интеграции и управления качеством корпоративных данных. В число ее клиентов входят такие компании как Unilever, Toyota и Deloitte.

Фонд прямых инвестиций Permira и пенсионный фонд Canadian Pension Plan Investment Board купили Informatica в 2015 году за $5,3 млрд, сделав компанию частной. До этого ее акции около 15 лет торговались на бирже. Informatica вновь вышла на открытый рынок в 2021 году.

За последний год стоимость акций Informatica выросла в 2,2 раза.

Бумаги Salesforce, поставщика облачных корпоративных решений для взаимодействия с бизнесом, за это время подорожали на 36%, капитализация компании составляет более $260 млрд.