Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Структура Siemens Energy в РФ намерена инициировать собственное банкротство

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Нефтегаз и энергетика" (бывш. "Сименс энергетика", российская структура Siemens Energy) намерено инициировать собственное банкротство в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, говорится в сообщении компании в Федресурсе.

Причинами такого решения компания называет невозможность продолжения непрерывной хозяйственной деятельности в долгосрочной перспективе, отказ отдельных кредиторов от урегулирования спора, фактическую приостановку хозяйственной деятельности, недостаточные прибыльность и рентабельность, а также формальное исполнение требований законодательства о банкротстве.

"В случае возобновления поставок комплектующих, оплаты дебиторами задолженности, снятия судами наложенных по отдельным делам обеспечительных мер, фактически блокирующих хозяйственную деятельность, согласия кредиторов на мирное урегулирование споров с обществом настоящее уведомление может быть аннулировано, заявление о банкротстве - отозвано, а хозяйственная деятельность общества может быть возобновлена", - говорится в сообщении.

В 2020 г. Siemens AG провела spin off, в результате которого выделила энергетическое подразделение в отдельную компанию Siemens Energy (по состоянию на конец ноября 2023 г. Siemens принадлежало 17%).

В России Siemens Energy была представлена структурой "Сименс энергетика". Весной 2022 г. Seiemes Energy, как и многие другие западные компании, объявила об уходе с российского рынка на фоне конфликта на Украине. В октябре 2022 г. компания продала "Интер РАО" долю в 65% в СП с "Силовыми машинами" - "Сименс технологии газовых турбин", а также завод "Воронежский трансформатор".

В феврале 2024 г. "Сименс энергетика" (уже переименованная в "Нефтегаз и энергетика") инициировала процесс собственной ликвидации.

О планах инициировать ликвидацию в феврале 2024 г. ранее в своем отчете сообщила и ООО "Системс" (бывш. ООО "Сименс", российская структура Siemens AG). Причиной также названа невозможность продолжать свою обычную деятельность, связанную с импортом товаров в РФ.

Siemens Energy Siemens
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Причиной сбоя на "Мосбирже" названа аппаратная ошибка сервера

Торги на российском фондовом рынке возобновятся в 15:45

Торги на российском фондовом рынке возобновятся в 15:45

Торги на российском фондовом рынке еще не возобновились

"Мосбиржа" сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке

"Мосбиржа" сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке

Минстрой отметил прогресс в импортозамещении стройматериалов

Биткойн превысил $50 тысяч впервые с 2021 года

Биткойн превысил $50 тысяч впервые с 2021 года

"Диасофт" в ходе IPO размещает акции по верхней границе диапазона

"Диасофт" в ходе IPO размещает акции по верхней границе диапазона

Рубль меняется незначительно к доллару и юаню в ожидании свежих торговых идей

Рубль меняется незначительно к доллару и юаню в ожидании свежих торговых идей

Дефицит бюджета США в январе сократился в 1,8 раза

Рубль вечером в понедельник слегка усилил снижение к основным валютам

Рубль вечером в понедельник слегка усилил снижение к основным валютам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });