Структура Siemens Energy в РФ намерена инициировать собственное банкротство

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Нефтегаз и энергетика" (бывш. "Сименс энергетика", российская структура Siemens Energy) намерено инициировать собственное банкротство в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, говорится в сообщении компании в Федресурсе.

Причинами такого решения компания называет невозможность продолжения непрерывной хозяйственной деятельности в долгосрочной перспективе, отказ отдельных кредиторов от урегулирования спора, фактическую приостановку хозяйственной деятельности, недостаточные прибыльность и рентабельность, а также формальное исполнение требований законодательства о банкротстве.

"В случае возобновления поставок комплектующих, оплаты дебиторами задолженности, снятия судами наложенных по отдельным делам обеспечительных мер, фактически блокирующих хозяйственную деятельность, согласия кредиторов на мирное урегулирование споров с обществом настоящее уведомление может быть аннулировано, заявление о банкротстве - отозвано, а хозяйственная деятельность общества может быть возобновлена", - говорится в сообщении.

В 2020 г. Siemens AG провела spin off, в результате которого выделила энергетическое подразделение в отдельную компанию Siemens Energy (по состоянию на конец ноября 2023 г. Siemens принадлежало 17%).

В России Siemens Energy была представлена структурой "Сименс энергетика". Весной 2022 г. Seiemes Energy, как и многие другие западные компании, объявила об уходе с российского рынка на фоне конфликта на Украине. В октябре 2022 г. компания продала "Интер РАО" долю в 65% в СП с "Силовыми машинами" - "Сименс технологии газовых турбин", а также завод "Воронежский трансформатор".

В феврале 2024 г. "Сименс энергетика" (уже переименованная в "Нефтегаз и энергетика") инициировала процесс собственной ликвидации.

О планах инициировать ликвидацию в феврале 2024 г. ранее в своем отчете сообщила и ООО "Системс" (бывш. ООО "Сименс", российская структура Siemens AG). Причиной также названа невозможность продолжать свою обычную деятельность, связанную с импортом товаров в РФ.