Поиск

Siemens Energy увеличила квартальную выручку на 17%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Германский производитель оборудования для энергетики Siemens Energy AG увеличил выручку в первом квартале 2025 финансового года на 17%, причем показатель превысил ожидания аналитиков.

В отчетный период выручка компании составила 8,94 млрд евро против 7,65 млрд евро годом ранее. Средний прогноз экспертов для этого показателя, который приводит сама Siemens Energy, составлял 8,49 млрд евро.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до 481 млн евро с 208 млн евро годом ранее, также оказавшись лучше консенсус-прогноза (407 млн евро).

Объем поступивших заказов в минувшем квартале уменьшился до 13,67 млрд евро с 15,38 млрд евро за тот же период предыдущего фингода. Аналитики ожидали его на уровне 12,76 млрд евро.

Опубликованные данные являются предварительными. Полную отчетность за первый финквартал компания опубликует 12 февраля.

За последние месяцы акции Siemens Energy подорожали в 3,7 раза.

Siemens Energy была образована в 2020 году в результате выделения в самостоятельную компанию бизнеса промышленного концерна Siemens AG в сфере производства оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций. Компания работает практически по всей энергетической цепочке: от производства энергии и ее передачи до хранения. Решения Siemens Energy включают технологии производства как традиционной, так и возобновляемой энергии, в том числе газовые и паровые турбины, работающие на водороде гибридные электростанции, генераторы и трансформаторы.

Компания представлена более чем в 90 странах, ее штат насчитывает свыше 92 тысячи сотрудников.

Siemens Siemens Energy Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"СПБ биржа" с 1 февраля запустит торги по выходным

"СПБ биржа" с 1 февраля запустит торги по выходным

Зерновой союз прогнозирует сбор зерна в России в 2025 году ниже прошлогоднего

Зерновой союз прогнозирует сбор зерна в России в 2025 году ниже прошлогоднего

Генпрокуратура усмотрела в кейсе Митюшова иностранный контроль за стратпредприятиями

OpenAI пообещала "гораздо лучшие" ИИ-модели в ответ на разработки DeepSeek

Генпрокуратура хочет взыскать с отвечавших за фортификации в Курской области 3,2 млрд рублей

В Казахстане предложили отменить соцналоги и пенсионные взносы работодателей и повысить НДС

Ростовские власти обсуждают с тремя инвесторами покупку фабрик "Глории Джинс"

Ростовские власти обсуждают с тремя инвесторами покупку фабрик "Глории Джинс"

Нефть Brent подорожала до $77,39 за баррель после падения цены накануне

Нефть Brent подорожала до $77,39 за баррель после падения цены накануне

Капитализация Nvidia рухнула на рекордные $465 млрд

Американские ритейлеры в 2024 г. закрыли максимальное с 2020 г. число магазинов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5774 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне25 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2141 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });