Siemens Energy увеличила квартальную выручку на 17%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Германский производитель оборудования для энергетики Siemens Energy AG увеличил выручку в первом квартале 2025 финансового года на 17%, причем показатель превысил ожидания аналитиков.

В отчетный период выручка компании составила 8,94 млрд евро против 7,65 млрд евро годом ранее. Средний прогноз экспертов для этого показателя, который приводит сама Siemens Energy, составлял 8,49 млрд евро.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до 481 млн евро с 208 млн евро годом ранее, также оказавшись лучше консенсус-прогноза (407 млн евро).

Объем поступивших заказов в минувшем квартале уменьшился до 13,67 млрд евро с 15,38 млрд евро за тот же период предыдущего фингода. Аналитики ожидали его на уровне 12,76 млрд евро.

Опубликованные данные являются предварительными. Полную отчетность за первый финквартал компания опубликует 12 февраля.

За последние месяцы акции Siemens Energy подорожали в 3,7 раза.

Siemens Energy была образована в 2020 году в результате выделения в самостоятельную компанию бизнеса промышленного концерна Siemens AG в сфере производства оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций. Компания работает практически по всей энергетической цепочке: от производства энергии и ее передачи до хранения. Решения Siemens Energy включают технологии производства как традиционной, так и возобновляемой энергии, в том числе газовые и паровые турбины, работающие на водороде гибридные электростанции, генераторы и трансформаторы.

Компания представлена более чем в 90 странах, ее штат насчитывает свыше 92 тысячи сотрудников.