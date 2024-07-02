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"АвтоВАЗ" в I полугодии увеличил продажи Lada в РФ в 1,5 раза

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в I полугодии 2024 года выросли на 51,5%, до 217 631 штуки, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

За июнь компания реализовала на российском рынке 39 704 автомобиля (+42,6% г/г и -2,7% м/м).

Несмотря на общий тренд по рынку на замедление роста, продажи Lada продолжают демонстрировать положительную динамику, сообщил вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин, которого цитирует пресс-служба.

"Таких результатов удалось добиться благодаря расширению модельного ряда, в том числе запуску Lada Vesta с автоматической трансмиссией. Во втором полугодии мы планируем вывести на рынок новые модели, опции и модификации, а также предложить клиентам новые выгодные программы приобретения автомобилей", - отметил он.

Согласно сообщению, стабильно высокий результат продаж демонстрирует Lada Granta: реализовано 101 377 автомобилей за шесть месяцев (+3,3%) и 19 158 по итогам июня (+14,3% г/г). Продажи Lada Vesta в первом полугодии составили 64 263 штуки (+1114,8%), в июне продано 12 495 машин (+193,4%).

Lada Niva Legend в первом полугодии разошлась тиражом в 23 231, что на 36,6% превышает итоги шести месяцев прошлого года. Июньский показатель превышает прошлогодний на 7,2% и составляет 3 361 машину. Lada Niva Travel в первом полугодии показала результат в 25 409 автомобилей (+20,1%), а в июне продажи модели составили 4 037 единиц (+20,1%)

Также в июне было реализовано 107 Lada Largus.

Lada АвтоВАЗ
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