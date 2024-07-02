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Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в I полугодии выросли на 72,5%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в I полугодии 2024 года выросли на 72,5%, до 774 514 штук. Основной для рынка легковой сегмент в июне продолжил существенный рост г/г на низкой базе, но в сравнении с маем текущего года показал снижение на 2,4%, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия "Автостата" и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

Согласно данным министерства, за июнь в РФ было реализовано 133 393 легковых автомобиля и LCV - на 47,5% больше, чем в том же месяце 2023 года, и на 1,7% меньше, чем за май 2024 года. Помесячное снижение было обусловлено динамикой продаж легковых автомобилей, которых за июнь в РФ было продано 122 883 шт. - на 2,4% меньше, чем в мае. Динамика реализации LCV месяц к месяцу в июне была положительной - продано 10,51 тыс. шт., что превысило майский результат на 8,2%.

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