Минфин РФ во II квартале выполнил план по размещению ОФЗ лишь на 50,6%

Ведомство в апреле-июне разместило ОФЗ на общую сумму 505,5 млрд рублей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов России во втором квартале 2024 года в ходе первичных аукционов, а также дополнительных размещений после аукционов (ДРПА) разместило облигации федерального займа на общую сумму 505,5 млрд рублей по номиналу, выполнив квартальный план лишь на 50,55% (данные приведены без учета ДРПА за 26 июня).

Максимальные объемы размещения нового госдолга на первичных аукционах были зафиксированы 8 мая, когда Минфин продал ОФЗ на общую сумму 87,44 млрд рублей по номиналу, а также 17 апреля, когда были размещены бумаги на 80,113 млрд рублей. При этом в ходе дополнительных размещений после аукционов Минфин привлек 56,688 млрд рублей (без учета размещений за 26 июня).

Как сообщалось ранее, Минфин РФ во втором квартале 2024 года планировал разместить ОФЗ объемом до 1 трлн рублей по номинальной стоимости. Всего было запланировано 11 аукционных дней - по четыре в апреле и мае, три - в июне (аукционы не планировались на 12 июня из-за праздничного дня в России).

В первом квартале 2024 года министерство финансов России разместило ОФЗ на общую сумму 804,55 млрд рублей по номиналу, выполнив квартальный план размещения нового госдолга на 100,6%. В ходе традиционных первичных аукционов были размещены ценные бумаги на сумму 763,76 млрд рублей по номиналу, на ДРПА пришлось еще 40,79 млрд рублей. Минфин в первом квартале планировал разместить ОФЗ объемом до 800 млрд рублей по номинальной стоимости.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что второй квартал для рынка внутреннего госдолга сложился непростым. Так, первый же апрельский аукцион по размещению ОФЗ был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен. Но наиболее драматичной для рынка оказалась вторая половина квартала. В середине мая Минфин РФ был вынужден признать сразу два первичных аукциона по размещению ОФЗ несостоявшимися из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен. Кроме того, 29 мая и 5 июня Минфин вообще не проводил аукционы по размещению облигаций федерального займа в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, возобновив их проведение лишь 19 июня (в этот день один из аукционов также был признан несостоявшимся).

Ключевая ставка ЦБ РФ

Тенденция к заметному падению котировок ОФЗ сформировалась на рынке рублевых гособлигаций в начале второй декады мая, после того, как было опубликовано резюме апрельского заседания ЦБ РФ по ставке. Совет директоров Банка России на заседании по денежно-кредитной политике, прошедшем 26 апреля, рассматривал вариант повышения ключевой ставки на 1 процентный пункт - до 17% годовых, сообщил регулятор в резюме состоявшегося обсуждения. Ставку ЦБ в итоге оставил неизменной на уровне 16% годовых. Среди основных аргументов за увеличение ключевой ставки до 17% в резюме приводилось предположение, что нейтральная ставка может быть "значимо выше" оценки Банка России, опубликованной в прошлом году (2-3% в реальном выражении, 6-7% в номинальном).

В третьей декаде мая котировки рублевых гособлигаций ускорили снижение после заявлений зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина, что вариант повышения ключевой ставки будет также рассматриваться и на заседании совета директоров Банка России в июне. В результате ожидания рынка стали смещаться от снижения ключевой ставки в текущем году до роста вероятности ее повышения для борьбы с высокой инфляцией в стране, что толкало цены облигаций на вторичном рынке дальше вниз.

Центральным событием 7 июня стало очередное заседание Банка России, на котором ключевая ставка вновь была сохранена на уровне 16% годовых. При этом регулятор отметил, что "текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании". При этом председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что ставка в июле может быть повышена "существенно" (шагом более чем в 1 процентный пункт).

"Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Согласно прогнозу ЦБ РФ, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем ", - говорилось в сообщении регулятора.

Инфляция

Одной из основных причин ухудшения конъюнктуры внутреннего долгового рынка стало повышение инфляционных ожиданий до 11,9% с 11,7% и самой инфляции в стране. Инфляция в России за май ускорилась по всем индикаторам. Месячный рост цен был максимальным с января - 0,74% к предыдущему месяцу (апрелю). При этом годовой уровень инфляции в 8,3% обновил максимум с февраля. С поправкой на сезонность, годовая инфляция в РФ приблизилась к пиковым уровням осени 2023 года (10,8% против 12-15%), а индикатор устойчивой инфляции, по оценкам аналитиков, достиг прошлогодних пиков.

Более половины майского прироста цен обеспечили услуги населению: транспортные тарифы и туристические услуги. В этих сегментах предложение не успевает за спросом и в ближайшее время ситуация, скорее всего, не изменится. Есть риски закрепления повышенной инфляции и в других сегментах, в частности сезонное снижение продовольственного индекса цен летом может реализоваться лишь частично из-за плохих погодных условий, роста издержек и других факторов.

Таким образом, у Банка России добавились сильные аргументы к повышению ключевой ставки в июле (до 17-18% годовых). Для сохранения ставки на текущем уровне 16% годовых, по мнению экспертов, нужен резкий слом растущего тренда инфляции в ближайший месяц.

Лишь в конце июня на внутреннем долговом рынке наметилась определенная стабилизация ситуации, чему способствовали как локальная "перепроданность" ОФЗ, так и достаточно "жесткая" позиция Минфина в ходе первичных размещений. Так, в последний аукционный день (26 июня) ведомство на двух аукционах разместило облигации на общую сумму 61,16 млрд рублей. При этом на втором аукционе, где размещались ОФЗ с плавающей ставкой, было продано бумаг лишь на 45,292 млрд рублей по номиналу при общем спросе 261,913 млрд рублей по номиналу.

"Сегодня тоже ставки достаточно высокие, но, чтобы профинансировать расходы нам, помимо доходов, нужно еще и заимствовать на рынке (...). Участие Минфина на финансовом рынке это всегда аккуратное, тонкое дело. Мы выступаем за то, чтобы если и осуществлять заимствования, то по минимальным на соответствующий период ставкам. Поэтому иногда и отменяем аукционы, потому что видим, что нам наши финансовые институты выкатывают огромные проценты по нашим заимствованиям. Мы отменяем в таком случае аукционы, пока рынок не успокоится. Мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы процентные ставки снижались на рынке, стоимость заимствований снижалась. Для этого нужно проводить ответственную бюджетную политику, согласованную с ЦБ, с денежно-кредитной политикой", - заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая в среду на вопросы депутатов Госдумы.