Бенефициары смогут раздробить свое право на вступление в прямое владение ЭЗО между несколькими лицами

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Бенефициары российских экономически значимых организаций (ЭЗО) смогут передавать другим лицам право на вступление в прямое владение частью принадлежащих им через иностранные холдинговые структуры (ИХК) акций или долей в ЭЗО, говорится в опубликованном указе президента РФ.

Указ № 569 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 27 января 2024 г. № 73 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями, и некоторыми иными лицами" опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Статус ЭЗО, введенный законом № 470-ФЗ, обязывает их российских бенефициаров через суд получить акции и доли таких организаций в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые компании, либо передать право на них кому-то другому. Однако в законе не конкретизируется, может ли бенефициар передать право в отношении части принадлежащих ему через ИХК акций или долей в ЭЗО.

Президентский указ устанавливает, что бенефициар может передать право на вступление в прямое владение части акций или долей ЭЗО. Действующие правила об освобождении от налогообложения сделок по переходу на "прямое владение", согласно указу, будут действовать и в этом случае - "пропорционально доле" вступающего во владение ЭЗО.

Сейчас в правительственный перечень ЭЗО включены девять компаний.