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Турецкий ЦБ сохранил ставку 50% годовых третье заседание подряд

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку по итогам третьего заседания подряд.

Ставка по семидневным операциям РЕПО по итогам июньской встречи руководства банка была сохранена на отметке 50% годовых. Это максимальный уровень с 2002 года.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков и экономистов, сообщает Trading Economics.

В сообщении ЦБ отмечается, что тенденция к ослаблению базовой инфляции приостановилась. Если инфляционные ожидания ухудшатся еще больше, то не исключено дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

Руководство ЦБ наблюдает сохранение инфляционного давления в связи с высокими ценами на услуги, энергоносители и продукты питания, а также геополитическими рисками. Тем не менее, ожидается, что темпы роста потребительских цен будут замедляться во втором полугодии текущего года.

Потребительские цены в стране в мае выросли на 75,5% в годовом выражении, обновив максимум с ноября 2022 года. В апреле инфляция составляла 69,8%. Центробанк хочет вернуть инфляцию к 5%.

Курс турецкой нацвалюты составляет днем в четверг 32,8884 лиры/$1 против 32,8429 лиры на закрытие предыдущей сессии. С начала года турецкая валюта подешевела примерно на 12%.

Турция
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