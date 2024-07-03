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Credit Agricole подал в ВС России кассацию на запрет судиться с МНПЗ в иностранных судах

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Французский Credit Agricole Corporate and investment Bank подал кассационную жалобу в Верховный суд России на определение Арбитражного суда Москвы, которое запрещает банку вести судебные разбирательства с АО "Газпромнефть - Московский НПЗ" за пределами Российской Федерации.

Ранее Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы французского банка по данному иску. Предыдущими определениями российского арбитража Credit Agricole было запрещено подавать в зарубежные суды (в частности, Верховный суд Сингапура) иски против МНПЗ по банковской гарантии № CSGGGU2100372.

Как сообщалось, российские суды поддержали позицию МНПЗ, который просил признать недействительной гарантию № CSGGGU2100372 "в связи с тем, что она руководствуется и регулируется законодательством Сингапура". Также суды признали законным требование о взыскании в пользу МПНЗ с французского банка 5,54 млн евро (5,34 млн евро и проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 10 мая 2022 года по 27 января 2023 года в сумме 200 129 евро).

По просьбе МНПЗ для этого были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства в российской и иностранной валюте, ценные бумаги, финансовые инструменты и иное имущество (в том числе в виде будущих поступлений) Credit Agricole в пределах исковых требований в размере 5,54 млн евро.

В начале 2024 года Верховный суд уже отказал Credit Agricole в рассмотрении кассации о снятии обеспечительных мер по спору с МНПЗ.

Credit Agricole Верховный суд ВС России МНПЗ Сингапур Франция
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