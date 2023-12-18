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Суд по иску МНПЗ запретил банку из Франции инициировать судебные разбирательства

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск АО "Газпромнефть-Московский НПЗ" (МНПЗ) к Credit Agricole Corporate and investment Bank (Франция) о взыскании 69 тыс. рублей и запрете инициировать судебные разбирательства, говорится в картотеке судов.

Иск был подан 10 октября.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 17 октября удовлетворил иск МНПЗ к Credit Agricole о взыскании 5,54 млн евро (5,34 млн евро и проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 200 129 евро). Банк подал апелляцию. В рамках этого иска МНПЗ просил признать недействительной банковскую гарантию №CSGGGU2100372 "в связи с тем, что она руководствуется и регулируется законодательством Сингапура".

Ранее Арбитражный суд Московского округа отказал Credit Agricole в кассации на решение об обеспечительных мерах по иску МНПЗ на 5,5 млн евро. Credit Agricole подал жалобу в Верховный суд.

Также ранее Арбитражный суд Москвы вынес решение об отнесении к компетенции российского суда рассмотрения иска МНПЗ к Credit Agricole. Французский банк просил оставить иск без движения, ссылаясь на то, что Арбитражный суд Москвы не обладает компетенцией по рассмотрению спора, так как в договоре между сторонами содержится арбитражное соглашение, в соответствии с которым компетентным судом по всем спорам является суд Республики Сингапур. Однако арбитраж Москвы подчеркнул: к компетенции арбитражных судов РФ отнесены споры одного иностранного юридического лица с другим иностранным юридическим лицом, если основанием для таких споров являются ограничительные меры, введенные в отношении граждан РФ.

Credit Agricole МНПЗ
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