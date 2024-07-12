Ставки по ипотеке в США упали на максимум за три недели

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США снизились на максимум за три недели на фоне признаков дальнейшего ослабления экономического роста в стране.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,89% годовых по сравнению с 6,95% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,96%.

Пятнадцатилетние кредиты в настоящее время предоставляются в среднем под 6,17% годовых против 6,25% неделей ранее и 6,3% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системой и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в пятницу находится в районе 4,22% годовых по сравнению с 4,29% неделей ранее.

"После июньского отчета о занятости, который показал охлаждение рынка труда, доходность 10-летних гособлигаций снизилась на этой неделе, и ставки по ипотечным кредитам последовали их примеру", - полагает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. Он также отметил, что на рынке недвижимости появилось больше предложений, что "является обнадеживающим знаком для потенциальных покупателей".

На прошлой неделе Хатер прогнозировал, что "ставки по ипотечным кредитам умеренно снизятся во втором полугодии".

Ослабление экономического роста в США является хорошей новостью для покупателей и индустрии недвижимости. С учетом ситуации на рынке труда и замедления инфляции вероятность того, что Федеральная резервная система снизит базовую ставку в ближайшее время, повышается. Это, в свою очередь, приведет к сокращению стоимости кредитования, пишет MarketWatch.

"Ставки по ипотечным кредитам упадут, когда ФРС понизит процентные ставки, вероятно, в сентябре. Но мы сможем увидеть уменьшение ставок по ипотечным кредитам даже до фактического снижения ставок ФРС, если центральный банк ясно намекнет на свои намерения", - полагает главный экономист Bright MLS Лиза Стертевант.

Ассоциация ипотечных банкиров (MBA) ожидает сокращения ставок по долгосрочным ипотечным кредитам до 6,6% к концу текущего года.

По данным MBA, средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на прошлой неделе опустилась до 7% годовых по сравнению с 7,03% неделей ранее.