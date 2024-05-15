Ставки по ипотеке в США снизились до минимума с начала апреля

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 10 мая, опустился на 10 базисных пунктов после падения на 11 б.п. неделей ранее и обновил минимум с начала апреля. Об этом говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на прошлой неделе составила 7,08%.

"Доходность государственных облигаций США понизилась на прошлой неделе, а ставки по ипотеке опустились по итогам второй недели подряд", - отметил вице-президент MBA Джоэл Кан.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю выросло на 0,5% после повышения на 2,6% неделей ранее. В том числе количество заявок на рефинансирование ипотеки подскочило на 5%, а заявки на кредиты для покупки нового дома снизились на 2%.