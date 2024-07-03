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Акционеры "ТКС Холдинга" решили не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Акционеры МКПАО "ТКС Холдинг" приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщила группа.

В начале июня холдинг подтвердил намерение в будущем вернуться к регулярным дивидендным выплатам. Группа формирует необходимую для этого новую дивидендную политику.

"ТКС Холдинг" планирует сохранить основные принципы распределения прибыли в новой дивидендной политике, которую представит в конце 2024 года, говорил в марте председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк.

МКПАО "ТКС Холдинг" создано в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию.

Дивидендная политика TCS Group предусматривала распределение до 30% квартальной прибыли по МСФО.

TCS Group последний раз объявляла дивиденды в марте 2021 года (по итогам IV квартала 2020 года в размере $0,24 на одну акцию). Тогда же группа сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов.

Основным акционером TCS Group в апреле 2022 года стал "Интеррос" Владимира Потанина, выкупивший 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в России иноагентом).

Интеррос TCS Group Кипр Станислав Близнюк Тинькофф банк ТКС Холдинг Владимир Потанин
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