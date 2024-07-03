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В мае безработица в России осталась на апрельских 2,6%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В России в мае 2024 года безработица составила 2,6%, оставшись на достигнутом в апреле историческом минимуме (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), следует из данных Росстата.

Предыдущее минимальное значение по безработице было достигнуто в марте, когда показатель составил 2,7%. Еще ранее в феврале этого года показатель равнялся 2,8%, в январе - 2,9%.

В декабре 2023 года безработица составила 3,0%, в октябре-ноябре - 2,9%, с июля по сентябрь - 3,0%, в июне - 3,1%, в мае - 3,2%, в апреле - 3,3%, в марте - 3,5%, в феврале - также 3,5%, в январе - 3,6%.

Общая численность безработных в России в мае 2024 года составила 2 005 тысяч человек, что на 44 тысячи выше показателя апреля 2024 года.

Росстат
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