Минэкономразвития сообщило о росте ВВП за январь-май на 5%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российский ВВП в январе-мая 2024 года вырос на 5% в годовом измерении, по оценке Минэкономразвития. Об этом говорится в обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

В мае экономика выросла на 4,5% в годовом исчислении после повышения на 4,4% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и 4,8% в январе.

С исключением сезонного фактора, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП в мае составил 1,9% по сравнению с апрелем.

"По оценке Минэкономразвития России, в мае 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,5% после 4,4% в апреле, к уровню двухлетней давности рост ускорился до 10,9% после 8,1% в апреле. С исключением сезонного фактора темп роста ВВП в мае вырос до 1,9% после роста на 0,3% в апреле. По итогам января-мая 2024 года, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП составил 5,0% г/г", - говорится в обзоре.

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