В Центробанке прогнозируют пик годовой инфляции в РФ в июле

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Годовая инфляция достигнет пика в июле, в августе-сентябре начнет снижаться, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Пик годовой инфляции, наверно, мы пронаблюдаем сейчас в июле, в том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ, которое является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции", - сообщил Заботкин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Дальше, по мере того, как из расчета годовой инфляции будут выходить высокие темпы роста, которые были в августе, сентябре, октябре, ноябре прошлого года, а также за счет того, что текущие темпы роста цен будут замедляться из-за ужесточения денежно-кредитных условий, мы рассчитываем увидеть постепенное снижение годовой инфляции, начиная с августа-сентября", - отметил он.

ЦБ по-прежнему намерен вернуть инфляцию к таргету в 4% в 2025 году.

"Уровень 4%, наверно, будет достигнут где-то к середине, ко второй половине следующего года. По итогам следующего года мы намерены обеспечить возвращение инфляции к цели 4%. Это является частью нашего прогноза", - подчеркнул зампред ЦБ.