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Банк России значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год

Банк России значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год
Фото: Бизнес Online/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Банк России значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год на июльском заседании совета директоров и не исключает повышения прогноза по траектории ключевой ставки.

"Прогноз по инфляции будет значимо уточнен 26 июля и, естественно, он будет уточнен в сторону повышения, поскольку и майские, и июньские данные по росту цен превосходят то, что было заложено в апрельский прогноз (инфляция в размере 4,3-4,8% на 2024 год - ИФ)", - сообщил журналистам в кулуарах финансового конгресса ЦБ зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Траектория ключевой ставки весьма связана с траекторией инфляции и интенсивностью инфляционного давления. Пересмотр прогноза по инфляции вверх, если он связан с устойчивыми факторами на стороне спроса, неизбежно влечет за собой и пересмотр траектории ключевой ставки вверх", - заявил он.

Апрельский прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год составляет 4,3-4,8%. Банк России ожидает, что годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Средняя ключевая ставка на 2024 год, согласно апрельскому прогнозу ЦБ, составляет 15-16%, на 2025 год - 10-12%, на 2026 год - 6-7% (этот диапазон ранее оценивался как нейтральный).

Алексей Заботкин Банк России
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