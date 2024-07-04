Brent скорректировалась до $86,89 за баррель после роста накануне

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в четверг после подъема до максимумов с апреля в среду.

К 8:10 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,45 (0,52%), до $86,89 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,1 (1,3%), до $87,34 за баррель, что стало максимумом с 30 апреля.

Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,52 (0,62%), до $83,36. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,07 (1,3%), до $83,88 за баррель, самой высокой отметки с 16 апреля, по данным Dow Jones Market Data.

Минэнерго США 3 июля сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 12,16 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 2,21 млн баррелей, дистиллятов - на 1,54 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 800 тыс. баррелей.

"Активный экспорт, небольшое снижение импорта и восстановление активности НПЗ привели к падению запасов нефти на впечатляющие 12 млн баррелей", - отметил старший аналитик Kpler Мэтт Смит.

Запасы бензина и дистиллятов также сократились, несмотря на увеличение загруженности НПЗ, что говорит о высоком спросе на оба вида топлива в преддверии длинных выходных по случаю Дня независимост, добавил Смит.

4 июля в США отмечают День независимости, торги WTI проводиться не будут.