Поиск

Акционеры "Новабев групп" одобрили увеличение уставного капитала в восемь раз

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акционеры производителя алкоголя ПАО "Новабев групп" на внеочередном собрании 4 июля приняли решение об увеличении уставного капитала на 11,06 млрд рублей, сообщается в материалах компании.

В частности, 8,85 млрд рублей - за счет добавочного капитала и 2,21 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Таким образом, уставный капитал увеличится в 8 раз - с нынешних 1,58 млрд рублей 12,64 млрд рублей. Нынешний уставный капитал разделен на 15,8 млн обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая.

Как сообщала компания в мае, в ходе процесса каждый акционер получит бесплатно семь новых акций на каждую ранее приобретенную. Общее количество акций в обращении, таким образом, достигнет 126,4 млн. При этом не произойдет размытие долей акционеров, поскольку новые ценные бумаги будут пропорционально распределены между ними, уточняла компания.

В компании также заявляли, что это решение положительно повлияет на инвестиционную привлекательность и позволит достичь двух целей.

"Во-первых, бумаги "Новабев групп" станут более доступными для большего числа инвесторов после увеличения уставного капитала и восьмикратного роста количества акций в обращении. Таким образом, данная процедура позволит добиться эффекта кратного увеличения акций в обороте, аналогичного сплиту акций, но без их дробления путем уменьшения номинальной стоимости, - говорилось в пресс-релизе. - Во-вторых, конвертация большей части капитала в ценные бумаги эмитента и их передача акционерам обеспечит более справедливое распределение стоимости компании между ними".

В декабре 2022 года основатель компании Александр Мечетин покинул пост председателя правления и снизил долю с 58% до 39,38%. По данным ЕГРЮЛ, эта доля перешла к компании "Ориент-Запад". В настоящее время "Ориент-Запад" принадлежит 35,39%. Компания "Синергия-капитал" владеет 13,34%, "Синергия маркет" - 11,79%. Совладельцами компании также являются ее топ-менеджеры. Free float составляет 15%. Акции компании обращаются на "Московской бирже".

"Новабев групп" - один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов алкоголя. Выручка компании в 2023 году увеличилась на 20%, до 116,9 млрд рублей, чистая прибыль - снизилась на 4%, до 8,064 млрд рублей. Отгрузки алкогольной продукции составили 17 млн дал (декалитров), что на 1% больше, чем в 2022 году.

Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "ВинЛаб". Группа также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.

Александр Мечетин ВинЛаб Ориент-Запад Новабев групп Синергия-капитал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ пока не видит необходимости увеличивать лимит бесплатных переводов в СБП

ЦБ РФ пока не видит необходимости увеличивать лимит бесплатных переводов в СБП

Набиуллина констатировала, что проинфляционные риски реализовались

В ЦБ считают, что годовая инфляция в РФ на пике не достигнет двузначных значений

"Почта России" обсуждает с ВТБ передачу ему доли в Почта банке

Кофе в мире во II квартале подорожал на 18-20% из-за жары в Азии

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в бюджет РФ на 2024 год

В Банке России заявили, что аргументы в пользу повышения ставки стали весомее

Большая часть активов "Макфы" перешла под управление структуры РСХБ

Банк России значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год

Банк России значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });