Акционеры "Новабев групп" одобрили увеличение уставного капитала в восемь раз

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акционеры производителя алкоголя ПАО "Новабев групп" на внеочередном собрании 4 июля приняли решение об увеличении уставного капитала на 11,06 млрд рублей, сообщается в материалах компании.

В частности, 8,85 млрд рублей - за счет добавочного капитала и 2,21 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Таким образом, уставный капитал увеличится в 8 раз - с нынешних 1,58 млрд рублей 12,64 млрд рублей. Нынешний уставный капитал разделен на 15,8 млн обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая.

Как сообщала компания в мае, в ходе процесса каждый акционер получит бесплатно семь новых акций на каждую ранее приобретенную. Общее количество акций в обращении, таким образом, достигнет 126,4 млн. При этом не произойдет размытие долей акционеров, поскольку новые ценные бумаги будут пропорционально распределены между ними, уточняла компания.

В компании также заявляли, что это решение положительно повлияет на инвестиционную привлекательность и позволит достичь двух целей.

"Во-первых, бумаги "Новабев групп" станут более доступными для большего числа инвесторов после увеличения уставного капитала и восьмикратного роста количества акций в обращении. Таким образом, данная процедура позволит добиться эффекта кратного увеличения акций в обороте, аналогичного сплиту акций, но без их дробления путем уменьшения номинальной стоимости, - говорилось в пресс-релизе. - Во-вторых, конвертация большей части капитала в ценные бумаги эмитента и их передача акционерам обеспечит более справедливое распределение стоимости компании между ними".

В декабре 2022 года основатель компании Александр Мечетин покинул пост председателя правления и снизил долю с 58% до 39,38%. По данным ЕГРЮЛ, эта доля перешла к компании "Ориент-Запад". В настоящее время "Ориент-Запад" принадлежит 35,39%. Компания "Синергия-капитал" владеет 13,34%, "Синергия маркет" - 11,79%. Совладельцами компании также являются ее топ-менеджеры. Free float составляет 15%. Акции компании обращаются на "Московской бирже".

"Новабев групп" - один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов алкоголя. Выручка компании в 2023 году увеличилась на 20%, до 116,9 млрд рублей, чистая прибыль - снизилась на 4%, до 8,064 млрд рублей. Отгрузки алкогольной продукции составили 17 млн дал (декалитров), что на 1% больше, чем в 2022 году.

Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "ВинЛаб". Группа также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.