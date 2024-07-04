Денежная масса в РФ в июне выросла на 1,3%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в июне 2024 года увеличилась на 1,3%, до 103,8 трлн рублей, после сокращения в мае на 0,6%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов.

Годовой темп роста денежной массы на 1 июля сохранился на уровне 18,9%, как и месяцем ранее, после 21,8% на 1 мая.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки выросла в июне на 0,7% после снижения в мае на 0,3%. Годовой темп ее прироста на 1 июля замедлился до 16,3% с 16,4% на 1 июня и 18,3% на 1 мая.

ЦБ отмечает, что депозиты населения продолжают вносить основной вклад в годовой прирост широкой денежной массы. На 1 июля он составил 11,4 процентного пункта (п.п.), а вклад депозитов организаций - 5,1 п.п.

Вклад наличных денег (М0) в годовой прирост широкой денежной массы стал отрицательным.

Высокие процентные ставки по банковским вкладам продолжили поддерживать спрос домашних хозяйств на срочные рублевые депозиты. Годовой темп прироста срочных депозитов домашних хозяйств в июне 2024 года достиг очередного рекордного значения в 47,6% после 45,0% в мае.

Спрос домашних хозяйств на наличные деньги (М0), напротив, сокращается. За июнь денежный агрегат М0 сократился на 0,3% после прироста в 0,1% в мае. По состоянию на 1 июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем наличных денег снизился на 1,3%.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.