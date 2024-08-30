Денежная масса в России в национальном определении в июле выросла на 0,8%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в национальном определении увеличилась в июле 2024 года на 0,8%, до 104 351,3 млрд рублей, сообщает сайт Банка России.

В январе-июле 2024 года денежная масса увеличилась на 5 965,9 млрд рублей, или на 6,1%.

Годовой темп роста к 1 августа снизился до 18,2% с 18,9% на 1 июля.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в июле увеличился на 76,3 млрд рублей, или на 0,5%, до 16 трлн 782,1 млрд рублей, в январе-июле - уменьшился на 351,9 млрд рублей, или на 2,1%.

Годовой темп прироста наличных денег, который к 1 июля 2024 года перешел в отрицательную область (-1,3%) впервые с 1 декабря 2015 года, к 1 августа увеличился, оставаясь отрицательным, до -2,7%.

Доля наличных денег в денежной массе на 1 августа осталась на абсолютно минимальном уровне 16,1%, как и месяцем ранее.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.