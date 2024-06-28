Денежная масса в РФ в национальном определении в мае сократилась на 0,6%

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в мае 2024 года уменьшилась на 0,6%, до 102,5 трлн рублей, сообщается на сайте Банка России.

Сокращение денежной массы последовало после её роста в апреле на 3,5% из-за переноса уплаты значительного объема налогов за апрель на 2 мая (около 2,5 трлн рублей, согласно данным Минфина), что временно увеличило объемы депозитов организаций на конец месяца на соответствующую величину.

В январе-мае 2024 года денежная масса увеличилась на 4,2%.

Годовой темп роста денежной массы к 1 июня составил 18,9% после 21,8% на 1 мая и 17,4% на 1 апреля.

Годовой темп прироста широкой денежной массы с исключением валютной переоценки также снизился - до 16,4% с 18,3% в апреле.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в мае увеличился на 0,1%, до 16,8 трлн рублей, в январе-мае - снизился на 2,2%.

Годовой темп прироста наличных денег замедлился к 1 июня 2024 года до 1,6% с 3,1% на 1 мая.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.