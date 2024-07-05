ЦБ уточнит прогноз по ВВП РФ в июле с учетом новых данных

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Банк России по итогам заседания совета директоров в июле уточнит прогноз по динамике ВВП РФ на 2024 год, пока не говорит о возможности его повышения.

"Мы посмотрим обновление прогноза, сформулируем наше мнение 26 июля. Мы его уточним с учетом всех данных, которые мы будем иметь, в том числе дополнительные, которые поступят", - сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин, отвечая на вопрос, повысит ли ЦБ в июле прогноз по ВВП на 2024 год и будет ли это повышение существенным.

"По инфляции мы с гораздо большей уверенностью говорим, что инфляция идет значимо выше прогноза апрельского раунда", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Апрельский прогноз ЦБ предполагает рост ВВП РФ в 2024 году на 2,5-3,5%, в 2025 году - на 1-2%, в 2026 году - на 1,5-2,5%.

Динамика экономики складывается лучше ожиданий. Заботкин пояснил, за счет каких факторов это происходит.

"В целом за первое полугодие, наверное, потребление сложилось выше. В первом квартале данные по инвестициям были тоже выше ожиданий. По второму кварталу по инвестициям пока данные сильно неполные, можно смотреть на какие-то оперативные индикаторы. Я думаю, для нас будет в плане инвестиционного спроса важным показателем результаты нашего мониторинга предприятий за июль, в котором будет ежеквартальный блок по инвестиционной активности", - отметил зампред ЦБ.

Инфляция, согласно апрельскому прогнозу Банка России, в 2024 году составит 4,3-4,8%, вернется к целевым 4% в 2025 году и будет находиться на этом уровне в 2026 году.

Накануне Заботкин сообщил, что ЦБ значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год по итогам июльского заседания совета директоров, не исключил повышения прогноза по траектории ключевой ставки.

Зампред ЦБ отметил, что устойчивая инфляция с марта находится примерно на одном и том же уровне, это означает, что процесс дезинфляции притормозил. "Если денежно-кредитная политика обладает достаточной степенью жесткости, то дезинфляция должна развиваться последовательно, до тех пор, пока темпы роста цен не снизятся до целевого уровня", - сообщил он журналистам в пятницу.

"Если посмотреть и вынуть из недельных значений и ЖКХ, и волатильные компоненты - плодоовощи, поездки, автомобили, то в целом темпы недельных приростов цен колеблются в некотором достаточно устойчивом диапазоне, с начала марта. То, что нас не удовлетворяет, это то, что этот диапазон не смещается вниз, не происходит его замедления. Ускорения устойчивой инфляции не происходит, но она держится на уровне, который заметно выше нашей цели", - отметил Заботкин.

Исходя из последних данных, устойчивая сезонно сглаженная инфляция находится в верхней части диапазона в 6-7%. "Если в июне (в данных по инфляции за июнь - ИФ) будут какие-то сюрпризы, может быть, мы и даже выше него (диапазона - ИФ)", - сказал он.

В апреле ЦБ ожидал, что средняя ключевая ставка в 2024 году составит 15-16%, в 2025 году - 10-12%, в 2026 году - 6-7% (этот диапазон ранее оценивался как нейтральный).

Банк России пока не принял решение о публикации в составе среднесрочного макроэкономического прогноза ожиданий по курсу рубля. "Решение на этот счет не принято. В июльском прогнозе курса рубля точно не будет", - заявил зампред ЦБ.