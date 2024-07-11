Главный экономист ВТБ ждет пика годовой инфляции в июле близ 9,3%

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в России достигнет пика по итогам июля, она составит около 9,3%, считает главный экономист ВТБ Родион Латыпов.

"Наш прогноз в 7-7,5% по итогам 2024 года предполагает, что двузначной годовой инфляции не будет. Пик будет, скорее, 9,3% по итогам июля", - сказал он "Интерфаксу".

Он отметил, что текущие темпы роста цен с поправкой на сезонность близки к 10%. Это "немало, но согласуется с тем, что годовая инфляция не выйдет на двузначные значения".

Годовая инфляция на 8 июля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, выросла до 9,25% с 8,59% на конец июня.

Траектория ставки ЦБ

Банк России после опорного заседания совета директоров по ставке 26 июля представит обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз. Он значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год, заявил ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Регулятор может повысить прогноз по инфляции на этот год до 6-6,5% с 4,3-4,8%, считает Латыпов.

"Но наш прогноз по инфляции на конец 2024 года выше - около 7-7,5%. Если наш прогноз по инфляции сбудется, то это означает, что и на опорном заседании в октябре Банку России, вероятно, вновь придется уточнить прогноз по инфляции, а значит, остается риск повышения ключевой ставки на будущих заседаниях", - отметил он.

Наиболее вероятным вариантом на июльском заседании совета директоров ЦБ будет повышение ключевой ставки до 18% с текущих 16%, полагает главный экономист ВТБ.

"В июле Банк России будет выбирать между повышением ключевой ставки до 17% или 18%. Это будет повышение на 1-2 процентных пункта. Мы считаем более вероятным ее повышение до 18%", - заявил он.

"Прогнозы Банка России по ключевой ставке, по нашим ожиданиям, поменяются сильнее, чем она сама. В прогнозе на 2025 год мы можем увидеть среднюю ключевую на уровне 13-16% вместо предыдущих 10-12%, а в прогнозе на 2026 год - 10-12% вместо прежних 6-7%. Таким образом, в указаниях на дальнейшую траекторию изменения будут более существенные", - подчеркнул Латыпов.

Он отметил, что аргументы в пользу более мягкого шага есть. "Денежно-кредитные условия формируются не только корректировкой самой ставки, но и указанием на ее дальнейшую траекторию. Достаточно посмотреть на то, как с начала года менялись доходности ОФЗ. В январе они составляли примерно 12-13%, сейчас - выше 15%. Движение кривой на два-три процентных пункта сопровождалось неизменной ключевой ставкой все это время. Денежно-кредитные условия ужесточились автономно только за счет сигналов. И их, на наш взгляд, можно продолжать ужесточать путем повышения прогноза ключевой ставки без необходимости ее резкого изменения, особенно когда консенсус (аналитиков - ИФ) и другие экономические агенты имеют склонность воспринимать прогнозы Центробанка как обязательство", - заявил эксперт.

Он отметил, что также важен прогноз по траектории ставки на 2027 год, который будет опубликован в июле. Этот прогноз будет нейтральным диапазоном ставки, он составит 7-8% (сейчас - 6-7%), добавил экономист.

Экономика

ВТБ оценивает потенциальные темпы роста ВВП России в 1,5-2%. По итогам 2024 года экономика может вырасти более чем на 3,5%, считает Латыпов.

"В третьем квартале мы сможем увидеть наконец-то замедление экономической активности. Связано это с тем, что случилось ужесточение денежно-кредитных условий, которое, на наш взгляд, стало причиной замедления корпоративного кредитования в мае. Охлаждение кредитования неизбежно перейдет в охлаждение экономической активности. Кроме того, изменение уровня депозитных ставок сдвинет норму сбережений в сторону ее увеличения, и мы также будем наблюдать охлаждение потребительского спроса", - заявил эксперт.

Несмотря на ожидаемое замедление темпов роста экономики, разрыв выпуска все равно останется положительным, подчеркнул он. Это усложняет задачу Банка России по достижению целевых уровней инфляции в середине 2025 года. "Мы ждем, что в 2025 году этот разрыв выпуска все равно сохранится, то есть экономика будет по-прежнему выше сбалансированной траектории", - отметил он.

Экономист добавил, что признаки перегрева экономики наметились уже в начале 2023 года. Это немного позже вылилось в ускоренный рост цен.

"Мы обратили внимание на структуру изменений на рынке труда еще по итогам выхода данных по занятости за второе полугодие 2022 года. Там было видно, что во-первых, занятость снизилась с августа по декабрь. Во-вторых, если поправить на переток занятости в сектор "госуправление и обеспечение безопасности", то суммарное снижение во всех прочих секторах с августа по декабрь 2022 года превысило 1 млн человек. Уже тогда случился шок предложения", - подчеркнул Латыпов.

Еще одной метрикой для оценки степени перегрева на рынке труда является разница между рабочей силой (предложением) и занятостью и вакансиями (спросом). "Ее нормальное историческое значение - порядка 2 млн человек. В начале 2023 года это число опустилось ниже 1 млн, а сейчас это околонулевые значения", - обратил внимание экономист.

Курс рубля

Текущий уровень курса рубля, скорее, крепче фундаментально обоснованного, считает главный экономист ВТБ.

"Укрепление курса рубля сейчас может быть отчасти связано со снижением физических объемов импорта. Если они восстановятся, то и курс вернется туда, где мы его привыкли видеть в начале года. Ослабление указа об обязательной репатриации и продаже валютной выручки, на наш взгляд, этому поможет", - подчеркнул он.

Он напомнил, что до введения этого указа в октябре 2023 года чистые продажи валюты экспортерами по отношению к их валютной выручке были на локальных минимумах. "После подписания указа эта доля превысила 90%, но это может быть связано и с ужесточением денежно-кредитной политики. Эффект влияния жесткой ДКП от действия указа отделить сложно, но мы все-таки ожидаем снижения соотношения продаж валюты к валютной выручке экспортеров", - заявил Латыпов.

"Смягчение требования по продаже валютной выручки в итоге повлияет на курс - мы ожидаем, что это упростит возможность совершать импортные поставки из-за рубежа, что восстановит спрос на импорт", - подчеркнул он.