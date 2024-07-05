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В Великобритании жилье в июне подорожало на 1,6% год к году

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В июне 2024 года цены на британскую жилую недвижимость в июне увеличились на 1,6% в годовом выражении, сообщила консалтинговая компания Halifax.

Рост фиксируется седьмой месяц подряд и совпал с пересмотренным майским повышением.

Относительно мая жилье подешевело на 0,2%. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали роста на такую же величину. В позапрошлом месяце цены не изменились.

В настоящее время средняя стоимость недвижимости в Великобритании составляет 288 455 фунтов стерлингов ($369,5 тысячи).

Наиболее значительный рост цен в годовом выражении в минувшем месяце был отмечен в Северной Ирландии (+4%), а Восточная Англия стала единственным регионом, где цены упали (-0,9%). В Лондоне жилье подорожало на 0,9% и стоит в среднем 536,3 тыс. фунтов.

"Пока рост цен продолжает поддерживаться дефицитом объектов на рынке, а не спросом со стороны покупателей, отметила глава отдела ипотеки в Halifax Аманда Брайден. - Скорее всего, эта проблема постепенно будет становиться все менее выраженной за счет снижения процентных ставок, роста доходов и более сдержанного роста цен на жилье. По нашим текущим прогнозам, стоимость недвижимости в оставшуюся часть этого года и начале следующего наверняка будет умеренно повышаться".

Англия Лондон Великобритания Halifax Северная Ирландия Восточная Англия
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