FT сообщила о невозможности продать в Лондоне крупные офисные здания

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Крупные офисные здания в Лондоне практически невозможно продать, пишет Financial Times.

По данным CoStar, в первом полугодии лишь небольшое число офисных зданий в британской столице были проданы более чем за 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн), при этом в лондонском Сити таких сделок не было вовсе. Ранее в Сити заключались сделки более чем на 1 млрд фунтов.

Несколько крупных собственников, включая GPE и Derwent, пытались продать дорогие здания, но эти попытки в основном провалились или были тихо свернуты в свете разочаровывающих цен, отмечает газета.

Значительный рост процентных ставок за последние два года привел к резкому пересмотру цен на рынке коммерческой недвижимости, особенно в сегменте офисных зданий, где перспективы спроса туманны на фоне популярности гибридного режима работы.

По оценкам MSCI, цены на 64% лондонских офисов достигли минимума с 2014 года.