Поиск

ЦБ предложил новое требование при продаже полисов долевого страхования жизни неквалам

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Банк России предполагает ввести требование о предоставлении двух различных ключевых информационных документов (КИДов) неквалифицированному инвестору в момент продажи полисов долевого страхования жизни (ДСЖ), сообщил журналистам глава департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.

По закону операции по ДСЖ начнутся в России с 1 января 2025 года, договор будет состоять из классической страховой рисковой части и инвестиционной. Законом о ДСЖ допускается инвестирование только в ПИФы открытого и закрытого типа. Ожидается, что основная масса клиентов в ДСЖ будет неквалифицированными инвесторами.

По словам Смирнова, на страховую и инвестиционную составляющие договора ДСЖ страховщики жизни должны будут предоставить клиенту отдельный КИД, где указаны определяющие моменты каждого из 2 его блоков.

"Важно, что в договоре должна быть и страховая часть, и должна быть инвестиционная часть. Первый КИД - это о страховой части, второй - об инвестиционной. Предполагается, что на берегу - при покупке полиса - страховщик будет договаривается со страхователем о том, какой объем паев должен приобретаться. Инвестиционная часть - это ровно такой же ПИФ, который можно купить на рынке. Соответственно, при покупке ПИФа вы должны заключить договор по правилам доверительного управления, прочесть второй КИД, узнать максимальные комиссии и так далее. Все как у обычной управляющей компании, но только покупка идет через страховщика", - пояснил Смирнов.

При этом Банк России не позволяет страховщикам ДСЖ "брать никаких комиссий за операции с паями, кроме того, что прямо предусмотрено в 156-ом законе", подчеркнул Смирнов.

Он отметил, что такая постановка вопроса вопреки ожиданиям не вызвала каких-либо дискуссий со стороны сообщества: "Мы видим, что уровень самосознания страховщиков вырос в значительной степени".

В случае покупки полиса ДСЖ клиент к инвестированию в ПИФ получает дополнительную страховую защиту в рамках единого договора, получает преимущества, "которые придумывают страховщики в рамках ДСЖ".

Таким образом, вопрос о пределах комиссий, как и другие моменты инвестиционной части полиса ДСЖ, полностью регулируется федеральным законом "Об инвестиционных фондах" (156-ФЗ), объяснил Смирнов. В этом законе "уже сейчас предусмотрена верхняя граница комиссии за покупку, комиссии за продажу и комиссии за доверительное управление для неквалифицированного инвестора, за управление в течение жизни пая".

Плюсы 156-ФЗ в том, что "есть гигантский бэкграунд в регулировании. В регуляторной базе миллионы нюансов уже урегулированы, множество пограничных случаев рассмотрено", сказал Смирнов. Он и добавил, что в этой проработанности регулирования состоит "отличие от инвестиционного страхования жизни (ИСЖ)", реализация которого не раз вызывала нарекания ЦБ.

В инвестиционной части полиса ДСЖ "нет своей специфики, это специфика рынка коллективных инвестиций в целом. И если мы увидим какую-то негативную практику, потребуется "пересматривать всю практику по коллективным инвестициям", продолжил Смирнов.

По закону о ДСЖ, страховщик жизни может при желании получить лицензию управляющей компании и самостоятельно формировать ПИФы, но только в пределах операций по договорам ДСЖ. Альтернатива - работа через рыночные УК и возможность использовать их продукты. Также допускается сочетание двух вариантов.

"Лицензию УК формально можно получить с 1 января 2025 года. До этого момента страховщики готовятся, - сообщил журналистам Смирнов. - Мы готовим нормакт по ДСЖ, у нас есть акт по лицензированию страховщика с управляющей компанией. Получение лицензии отнюдь не требует того, что страховщики жизни сразу начали выпускать паи".

Глава департамента ЦБ предположил, что у многих кандидатов на получение лицензии УК для ДСЖ "есть план сначала получить лицензию, а затем разбираться с формированием паев", работая на первом этапе с чужими паями.

Банк России ДСЖ КИД Илья Смирнов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МДМГ получила сертификат об исключении из реестра юрлиц Кипра

Skydance объединится с Paramount в новую компанию с оценкой в $28 млрд

Skydance объединится с Paramount в новую компанию с оценкой в $28 млрд

Дочерний банк American Express в России подал заявление о ликвидации

Дочерний банк American Express в России подал заявление о ликвидации

РФ продлила запрет на экспорт риса до конца 2024 года

РФ продлила запрет на экспорт риса до конца 2024 года

Начало торгов акциями "Яндекса" на "Мосбирже" перенесли на 24 июля

Россия намерена в 2024 году увеличить выпуск шин на 5%, до 48 млн штук

Россия намерена в 2024 году увеличить выпуск шин на 5%, до 48 млн штук

Главой "Росгеологии" назначен Сергей Радьков

Доля расходов на потребление в ВВП России в I квартале снизилась на 2,7 п.п., до 73%

Банк России изучает практику использования рассрочки для покупки жилья

Банк России изучает практику использования рассрочки для покупки жилья
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });