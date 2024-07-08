ЦБ предложил новое требование при продаже полисов долевого страхования жизни неквалам

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Банк России предполагает ввести требование о предоставлении двух различных ключевых информационных документов (КИДов) неквалифицированному инвестору в момент продажи полисов долевого страхования жизни (ДСЖ), сообщил журналистам глава департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.

По закону операции по ДСЖ начнутся в России с 1 января 2025 года, договор будет состоять из классической страховой рисковой части и инвестиционной. Законом о ДСЖ допускается инвестирование только в ПИФы открытого и закрытого типа. Ожидается, что основная масса клиентов в ДСЖ будет неквалифицированными инвесторами.

По словам Смирнова, на страховую и инвестиционную составляющие договора ДСЖ страховщики жизни должны будут предоставить клиенту отдельный КИД, где указаны определяющие моменты каждого из 2 его блоков.

"Важно, что в договоре должна быть и страховая часть, и должна быть инвестиционная часть. Первый КИД - это о страховой части, второй - об инвестиционной. Предполагается, что на берегу - при покупке полиса - страховщик будет договаривается со страхователем о том, какой объем паев должен приобретаться. Инвестиционная часть - это ровно такой же ПИФ, который можно купить на рынке. Соответственно, при покупке ПИФа вы должны заключить договор по правилам доверительного управления, прочесть второй КИД, узнать максимальные комиссии и так далее. Все как у обычной управляющей компании, но только покупка идет через страховщика", - пояснил Смирнов.

При этом Банк России не позволяет страховщикам ДСЖ "брать никаких комиссий за операции с паями, кроме того, что прямо предусмотрено в 156-ом законе", подчеркнул Смирнов.

Он отметил, что такая постановка вопроса вопреки ожиданиям не вызвала каких-либо дискуссий со стороны сообщества: "Мы видим, что уровень самосознания страховщиков вырос в значительной степени".

В случае покупки полиса ДСЖ клиент к инвестированию в ПИФ получает дополнительную страховую защиту в рамках единого договора, получает преимущества, "которые придумывают страховщики в рамках ДСЖ".

Таким образом, вопрос о пределах комиссий, как и другие моменты инвестиционной части полиса ДСЖ, полностью регулируется федеральным законом "Об инвестиционных фондах" (156-ФЗ), объяснил Смирнов. В этом законе "уже сейчас предусмотрена верхняя граница комиссии за покупку, комиссии за продажу и комиссии за доверительное управление для неквалифицированного инвестора, за управление в течение жизни пая".

Плюсы 156-ФЗ в том, что "есть гигантский бэкграунд в регулировании. В регуляторной базе миллионы нюансов уже урегулированы, множество пограничных случаев рассмотрено", сказал Смирнов. Он и добавил, что в этой проработанности регулирования состоит "отличие от инвестиционного страхования жизни (ИСЖ)", реализация которого не раз вызывала нарекания ЦБ.

В инвестиционной части полиса ДСЖ "нет своей специфики, это специфика рынка коллективных инвестиций в целом. И если мы увидим какую-то негативную практику, потребуется "пересматривать всю практику по коллективным инвестициям", продолжил Смирнов.

По закону о ДСЖ, страховщик жизни может при желании получить лицензию управляющей компании и самостоятельно формировать ПИФы, но только в пределах операций по договорам ДСЖ. Альтернатива - работа через рыночные УК и возможность использовать их продукты. Также допускается сочетание двух вариантов.

"Лицензию УК формально можно получить с 1 января 2025 года. До этого момента страховщики готовятся, - сообщил журналистам Смирнов. - Мы готовим нормакт по ДСЖ, у нас есть акт по лицензированию страховщика с управляющей компанией. Получение лицензии отнюдь не требует того, что страховщики жизни сразу начали выпускать паи".

Глава департамента ЦБ предположил, что у многих кандидатов на получение лицензии УК для ДСЖ "есть план сначала получить лицензию, а затем разбираться с формированием паев", работая на первом этапе с чужими паями.